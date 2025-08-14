Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Затримано трьох осіб, серед яких подружжя киян та їхній спільник, які вимагали у дружини підозрюваного в контрабанді наркотиків 135 тисяч доларів. За цю суму вони обіцяли допомогти змінити запобіжний захід та перекваліфікувати кримінальне правопорушення її чоловіка.

Поліцейські повідомили про підозру затриманим

За даними слідства, 50-річний чоловік раніше налагодив канал постачання кокаїну та гашишу з Іспанії та Нідерландів. У липні його затримали на одному з пунктів пропуску під час спроби перевезти наркотики на суму понад 4 млн гривень за цінами "чорного" ринку.

Злочинна група планувала вплинути на справу наркодилера

Наразі затриманим оголошено підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі, а слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини діяльності цієї злочинної групи.

Поліція нагадує громадянам про кримінальну відповідальність за спроби незаконного впливу на правосуддя та за участь у наркобізнесі.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині двох правоохоронців підозрюють у систематичному вимаганні грошей з водіїв на блокпості. Наразі ДБР завершило досудове розслідування, і справу передано до суду для розгляду по суті.