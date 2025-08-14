Затримано учасників схеми, які за 5,6 млн грн обіцяли "вирішити" справу наркодилера
Зловмисники обіцяли за великі гроші "вирішити" справу наркодилера, втім їхні дії викрили правоохоронці
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Затримано трьох осіб, серед яких подружжя киян та їхній спільник, які вимагали у дружини підозрюваного в контрабанді наркотиків 135 тисяч доларів. За цю суму вони обіцяли допомогти змінити запобіжний захід та перекваліфікувати кримінальне правопорушення її чоловіка.
За даними слідства, 50-річний чоловік раніше налагодив канал постачання кокаїну та гашишу з Іспанії та Нідерландів. У липні його затримали на одному з пунктів пропуску під час спроби перевезти наркотики на суму понад 4 млн гривень за цінами "чорного" ринку.
Наразі затриманим оголошено підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі, а слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини діяльності цієї злочинної групи.
Поліція нагадує громадянам про кримінальну відповідальність за спроби незаконного впливу на правосуддя та за участь у наркобізнесі.
