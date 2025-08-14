07:35  14 серпня
14 серпня 2025, 09:51

Закладки по Києву: 23-річного "наркоділка" спіймали з психотропами у лісі

14 серпня 2025, 09:51
Фото: Національна поліція
Поліцейські затримали 23-річного мешканця столиці, який збував психотропи на території Лісового масиву

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили зловмисника у лісопарковій зоні на вулиці Братиславській. Під час поверхневого огляду в його одязі виявили 31 згорток з психотропною речовиною Альфа-PVP.

Під час обшуку у помешканні молодика також вилучили ще пакунки з наркотиками, пластикову ємність із речовиною, ваги та матеріали для фасування.

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру. Обвинувальний акт передали до суду.

Згідно із санкцією статті, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала виробництво та збут амфетаміну на території Житомира. До складу угруповання входили п'ятеро місцевих жителів віком від 34 до 46 років.

