Фото: ДСНС

Пожежа виникла 12 серпня близько 20:10 у багатоповерхівці на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку та перекинувся на балкон поверхом вище. Під час гасіння рятувальники знайшли у кімнаті чоловіка та жінку без ознак життя.

Рятувальники о 21:00 загасили пожежу на площі 12 кв.метрів. На місці працювали 15 вогнеборців, залучались 4 одиниці спецтехніки.

Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 12 серпня у Києві також загорілась квартира на четвертому поверсі восьмиповерхового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали п'ятьох людей.