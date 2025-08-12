18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 21:45

У Києві судили диверсанта, який підпалив Укрпошту

12 серпня 2025, 21:45
Ілюстративне фото
У Києві винесли вирок чоловіку який підпалив поштове відділення. Також він підпалив автомобіль, який належав військовому

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, 1 серпня минулого року о 3 годині ночі чоловік розбив вікно відділення Укрпошти в Голосіївському районі Києва. Згодом він закинув всередину пляшку з бензином та підпалив все. Відео пожежі він надіслав невстановленому замовнику: за пожежу чоловіку обіцяли 4 тисячі доларів.

Уже в грудні того ж року близько 6 години ранку чоловік підпалив автомобіль військового. За це йому обіцяли 10 тисяч доларів.

На суді він розповів, що переписувався з користувачем нібито з Польщі. Незнайомець запропонував допомогу у виїзді за кордон. На таку пропозицію він відповідав, що для цього потрібні документи. Тоді співрозмовник запропонував йому підпалити поштове відділення. Після успішного підпалу незнайомець сказав, що документи вже нібито готові, але запропонував також за 10 тисяч спалити автомобіль військовослужбовця.

Виявилось, що в той день він знайшов дві автівки. Проте перед підпалом другої його затримала СБУ. Суд приговорив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, військовослужбовцю за пошкоджене авто підпалювач має відшкодувати 118 тис. грн, а Укрпошті 295 тисяч.

Раніше повідомлялося, на Полтавщині затримали диверсантів, які підпалювали будинки родичів військових. Зловмисники діяли в кількох регіонах України, останній підпал намагалися вчинити на Полтавщині.

диверсант суд Київ
08 серпня 2025
