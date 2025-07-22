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22 июля 2025, 08:39

На Полтавщине задержали диверсантов, которые поджигали дома родственников военных

22 июля 2025, 08:39
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по заданию российских спецслужб, поджигали дома родственников украинских военнослужащих. Злоумышленники действовали в нескольких регионах Украины, последний поджог пытались совершить на Полтавщине

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что двое киевлян — 23 и 33 лет — установили контакт с агентом РФ через социальные сети. За денежное вознаграждение они получали указания по совершению поджогов. Инструкции поступали через мобильные приложения.

Известно, что поджигатели уже успели совершить преступления в Киеве, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Миргородском районе заговорщики подложили под заказанные дома автомобильные шины и облили их коктейлем Молотова. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщников задержали. В их авто нашли доказательства причастности к преступлениям, а в телефонах переписку с российским куратором.

Следователи сообщили обоим задержанным о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который поджег машину военного. В результате пожара автомобиль сгорел дотла.

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