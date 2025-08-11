Фото со свастикой: 23-летней киевлянке грозит до 5 лет тюрьмы

фото: Национальная полиция

Полиция Киева начала уголовное производство по демонстрации нацистской символики в социальных сетях

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что накануне во время мониторинга интернета правоохранители обнаружили в сети публикацию, на которой 23-летняя жительница Киева позирует с нацистским флагом.

Фотографию женщина разместила на своей странице в соцсети.

По факту распространения запрещенной символики следователи Святошинского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках расследования правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство. Женщине светит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Святошинского суда опубликовала в соцсетях фотографию, на которой позирует с сигаретой во рту, держа государственный военный флаг Третьего Рейха – символ нацистского режима. Через несколько минут после публикации фото с флагом было удалено.

Ранее в Киеве подростки попали в скандал из-за видео в полицейской форме , которое вызвало общественный резонанс. С подростками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили админпротоколы.