13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
11 августа 2025, 13:18

Фото со свастикой: 23-летней киевлянке грозит до 5 лет тюрьмы

11 августа 2025, 13:18
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Киева начала уголовное производство по демонстрации нацистской символики в социальных сетях

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что накануне во время мониторинга интернета правоохранители обнаружили в сети публикацию, на которой 23-летняя жительница Киева позирует с нацистским флагом.

Фотографию женщина разместила на своей странице в соцсети.

По факту распространения запрещенной символики следователи Святошинского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках расследования правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство. Женщине светит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Святошинского суда опубликовала в соцсетях фотографию, на которой позирует с сигаретой во рту, держа государственный военный флаг Третьего Рейха – символ нацистского режима. Через несколько минут после публикации фото с флагом было удалено.

Ранее в Киеве подростки попали в скандал из-за видео в полицейской форме , которое вызвало общественный резонанс. С подростками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили админпротоколы.

Киев полиция флаг женщина свастика нацистская символика соцсети фото
