Иллюстративное фото: pixabay

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В начале июля 41-летняя жительница столицы обратилась в полицию и сообщила, что, находясь на территории детской площадки возле своего дома, она стала жертвой нападения: неизвестный мужчина подошел, выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся.

Правоохранители установили личность нападающего и задержали его недалеко от места преступления. У 47-летнего мужчины изъяли украденный телефон стоимостью около 20 тысяч гривен.

Выяснилось, что у фигуранта уже было криминальное прошлое – в 2020 году он сжег автомобиль своей бывшей жены и ее нового мужа, за что получил 4 года заключения.

Задержанному объявили подозрение за грабеж. Дело передали в суд.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который ограбил таксиста. Пассажир набросил водителю такси на шею шнуровку, душил до потери сознания, а затем ударил по голове, забрал телефон и скрылся.