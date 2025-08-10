Фото: иллюстративное

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Женщина опубликовала в соцсетях фотографию, на которой позирует с сигаретой во рту, держа государственный военный флаг Третьего Рейха - символ нацистского режима. Снимок появился после серии сторис, сделанных в компании молодых людей.

Фото быстро удалили, но оно уже вызвало резонанс

Через несколько минут после публикации фото с флагом было удалено, однако пользователи сети успели сохранить его копии. Известно, что ранее эта секретарша, с фамилией Мирзак, работала в Печерском районном суде Киева. В 2024 году она перешла на работу в Святошинский суд.

Подобные действия вызвали возмущение в обществе из-за символики, ассоциирующейся с ужасными страницами истории. В то же время событие подняло вопрос об ответственности работников судебной системы и соблюдении ими этических норм даже вне службы. Пока официальных комментариев от судебных органов по поводу инцидента не поступало.

