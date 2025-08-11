Фото зі свастикою: 23-річній киянці загрожує до 5 років тюрми

фото: Національна поліція

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що напередодні під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили у мережі публікацію, на якій 23-річна мешканка Києва позує з нацистським прапором.

Світлину жінка розмістила на власній сторінці у соцмережі.

За фактом поширення забороненої символіки слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У рамках розслідування правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Жінці світить позбавлення волі до п’яти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретарка Святошинського суду опублікувала у соцмережах фотографію, на якій позує з цигаркою в роті, тримаючи державний військовий прапор Третього Рейху - символ нацистського режиму. За кілька хвилин після публікації фото з прапором було видалене.

Раніше у Києві підлітки потрапили у скандал через відео в поліцейській формі, яке викликало суспільний резонанс. З підлітками провели профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адмінпротоколи.