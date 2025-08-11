13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
11 серпня 2025, 13:18

Фото зі свастикою: 23-річній киянці загрожує до 5 років тюрми

11 серпня 2025, 13:18
фото: Національна поліція
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через демонстрацію нацистської символіки у соціальних мережах

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що напередодні під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили у мережі публікацію, на якій 23-річна мешканка Києва позує з нацистським прапором.

Світлину жінка розмістила на власній сторінці у соцмережі.

За фактом поширення забороненої символіки слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У рамках розслідування правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Жінці світить позбавлення волі до п’яти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретарка Святошинського суду опублікувала у соцмережах фотографію, на якій позує з цигаркою в роті, тримаючи державний військовий прапор Третього Рейху - символ нацистського режиму. За кілька хвилин після публікації фото з прапором було видалене.

Раніше у Києві підлітки потрапили у скандал через відео в поліцейській формі, яке викликало суспільний резонанс. З підлітками провели профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адмінпротоколи.

Київ поліція прапор жінка свастика нацистська символіка соцмережі фото
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
