09 серпня 2025, 12:44

У Києві підлітки зняли провокативне відео в поліцейській формі — відповідатимуть батьки

09 серпня 2025, 12:44
Фото: Національна поліція
Столична поліція притягнула до відповідальності батьків двох 15-річних підлітків, які знімали розважальне відео у поліцейській формі та публікували його в соцмережах

Про це повідомила пресслуба Поліції Києва, передає RegioNews.

Зазначається, на ролику хлопець і дівчина співали й танцювали під російський реп, будучи одягненими у поліцейський однострій.

Порушення виявили під час моніторингу Інтернету співробітники Подільського управління поліції та аналітики кримінального аналізу.

Як з'ясувалося, відео зняли під час святкування дня народження товариша, "заради розваги".

З підлітками провели профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адмінпротоколи — неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує штраф.

Поліція наголошує, використання форми та символіки правоохоронців без дозволу — заборонене, і за такі дії настає відповідальність згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, у Києві оштрафували блогера, який вдавав із себе поліцейського. Чоловіка штрафували. Він повинен був сплатити до 34 тисяч гривень.

