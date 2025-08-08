В Киеве автомобиль влетел в торговый центр
В столице авто влетело в ТРЦ Ocean Plaza
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В сети появилось видео, на котором видно, как белый внедорожник на большой скорости въезжает в холл торгового центра, разбивая стеклянную дверь.
Пользователи пишут, что водитель якобы "перепутал педали".
На кадрах заметно, что в нескольких метрах от автомобиля находились люди.
Напомним, в Киеве в конце июля хулиган по ходу расстрелял автомобиль. Инцидент произошел в Подольском районе столицы. За совершенное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
