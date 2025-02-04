Фото: Нацполиция

В соцсети мужчина делал вид, что он работает правоохранителем. Теперь ему придется заплатить за это штраф

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в соцсетях появилось видео, где 28-летний мужчина, будучи одет в полицейскую форму, вел сдержанно. У него было десятки тысяч подписчиков.

Блогер выдавал себя работником киберполиции. Он также вел себя очень дерзко и употреблял нецензурную лексику.

Теперь правоохранители в отношении блоггера составили административный материал по ч. 1 ст. 184-3 КУоАП – незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции. Он должен заплатить штраф до 34 тысяч гривен.