В Киеве оштрафовали притворявшегося полицейского блогера
В соцсети мужчина делал вид, что он работает правоохранителем. Теперь ему придется заплатить за это штраф
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, в соцсетях появилось видео, где 28-летний мужчина, будучи одет в полицейскую форму, вел сдержанно. У него было десятки тысяч подписчиков.
Блогер выдавал себя работником киберполиции. Он также вел себя очень дерзко и употреблял нецензурную лексику.
Теперь правоохранители в отношении блоггера составили административный материал по ч. 1 ст. 184-3 КУоАП – незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции. Он должен заплатить штраф до 34 тысяч гривен.
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