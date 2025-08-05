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05 августа 2025, 13:07

Коррупция при закупках БпЛА и РЭБ: командиру Нацгвардии избрали меру пресечения

05 августа 2025, 13:07
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения командиру воинской части Национальной гвардии, подозреваемому в коррупции при закупке БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.

Отмечается, что командира НГУ заключили под стражу с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Решается вопрос об обжаловании меры пресечения.

Напомним, НАБУ совместно с САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, системно завладевшей бюджетными средствами, предназначенными на закупку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для нужд сил обороны.

В частности, подозрения получили бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и действующий народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

4 августа ВАКС избрал меру пресечения Гайдаю. Бывшего чиновника отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью залога в 10 миллионов гривен.

Аналогичную меру пресечения избрали и народному депутату. Впрочем, в качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 миллионов гривен.

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