Бывшего главу Луганской ОВА разоблачили в масштабной коррупции

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Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Украинская правда на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции, есть нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, глава Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай и начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

Так, во время осуществления досудебного расследования по одному из уголовных правонарушений установлено, что 2 августа 2025 года Кузнецов, действуя в сговоре с руководителем Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андреем Юрченко, должностным лицом Нацгвардии и руководителем Мукачевской районной государственной администрации Сергеем Гаидаем. сумме 1500000 гривен.

Эта сумма была получена за подписание государственного контракта между воинской частью 3082 и обществом с ограниченной ответственностью "ЮВИТЕК" на закупку систем радиоэлектронной борьбы "Ястребы Победы" 6Д, на общую сумму 5 000 000 гривен.

Как сообщалось, на взятке был пойман один из народных депутатов "Слуги народа". Речь идет об Алексее Кузнецове.