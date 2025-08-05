11:30  05 серпня
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру - дитина загинула на місці
11:01  05 серпня
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
04:15  05 серпня
Відома ведуча виходить заміж за колишнього віцепрем'єр-міністра Розенка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 13:07

Корупція при закупівлях БпЛА і РЕБ: командиру Нацгвардії обрали запобіжний захід

05 серпня 2025, 13:07
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід командиру військової частини Національної гвардії, підозрюваному у корупції під час закупівлі БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби

Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.

Зазначається, що командира НГУ взяли під варту з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.

Наразі вирішується питання про оскарження запобіжного заходу.

Нагадаємо, НАБУ спільно із САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка системно заволодівала бюджетними коштами, призначеними на закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для потреб сил оборони.

Зокрема, підозри отримали колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та чинний народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

4 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Гайдаю. Колишнього посадовця відправили у СІЗО на 60 діб з можливістю застави у 10 мільйонів гривень.

Аналогічний запобіжний захід обрали і народному депутату. Втім, як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП ВАКС корупція РЕБ БПЛА Сергій Гайдай нардеп запобіжний захід
Свириденко доручила перевірити митника Анатолія Комара після журналістського розслідування
04 серпня 2025, 14:59
Корупція на дронах: НАБУ і САП викрили гучну схему з депутатом і посадовцями
04 серпня 2025, 12:38
Колишній голова Луганської ОВА – серед фігурантів справи про масштабну корупцію
02 серпня 2025, 18:49
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу
05 серпня 2025, 14:36
На Дніпропетровщині затримали працівника Укрзалізниці за організацію диверсій
05 серпня 2025, 14:15
У Лозовій після атаки дронів уже двоє загиблих і десятки поранених
05 серпня 2025, 13:49
ГУР зірвало наступ армії РФ на Сумщині: понад 330 окупантів знищено
05 серпня 2025, 13:49
У Запоріжжі дві дитини випали з вікон: дівчинка загинула, хлопчик – у лікарні
05 серпня 2025, 13:27
В російських ударних дронах виявлені індійські компоненти, - Єрмак
05 серпня 2025, 13:25
У Рівному чоловік побив колишню та заволодів її годинником за 1800 євро
05 серпня 2025, 13:07
За кордон за $1700: на Волині судять переправника ухилянтів
05 серпня 2025, 12:58
На Харківщині жінкам-підприємцям надають гранти для розвитку бізнесу
05 серпня 2025, 12:45
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »