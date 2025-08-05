Корупція при закупівлях БпЛА і РЕБ: командиру Нацгвардії обрали запобіжний захід

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід командиру військової частини Національної гвардії, підозрюваному у корупції під час закупівлі БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби

Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.

Зазначається, що командира НГУ взяли під варту з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.

Наразі вирішується питання про оскарження запобіжного заходу.

Нагадаємо, НАБУ спільно із САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка системно заволодівала бюджетними коштами, призначеними на закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для потреб сил оборони.

Зокрема, підозри отримали колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та чинний народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

4 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Гайдаю. Колишнього посадовця відправили у СІЗО на 60 діб з можливістю застави у 10 мільйонів гривень.

Аналогічний запобіжний захід обрали і народному депутату. Втім, як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 мільйонів гривень.