На взятке поймали одного из народных депутатов "Слуги народа"

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НАБУ и САП разоблачили в коррупции народного депутата, руководители районной и городской администраций, а также военнослужащих Национальной гвардии Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

После совещания с руководителями антикоррупционных органов, президент заявил, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа по разоблачению коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные институции работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", - подытожил Зеленский.

По данным Украинской правды, задержан депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Напомним, Верховная Рада Украины восстановила полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующее решение было принято на пленарном заседании 31 июля.