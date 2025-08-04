Подозреваемого в коррупции Гайдая отправили в СИЗО

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Сергей Гайдай был заключен под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на на Суспильне.

Как отмечается, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 4 августа избрал меру пресечения для бывшего председателя Луганской военной облгосадминистрации и экскеровника Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая.

Бывшего чиновника отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью залога в 10 миллионов гривен.

Сергей Гайдай подозревается в хищениях во время закупок беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ. В целом по этому делу, кроме экс-чиновника, фигурирует еще несколько человек.

Напомним, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции, есть нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.