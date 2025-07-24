В Харькове продолжается акция протеста против закона, ограничивающего НАБУ и САП

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В Харькове в четверг, 24 июля, продолжают митинговать против скандального закона №12414

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне Харків.

Жители Харькова третий день протестуют против закона №12414, ограничивающего полномочия НАБУ и САП. Акция началась у площади Свободы в центре города. В акции протеста принимают участие несколько сотен человек.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.