Число погибших в Киеве возросло до 21: спасатели не останавливают работы

фото: ГСЧС Киева

В Соломенском районе Киева спасатели всю ночь непрерывно проводили поисково-спасательные работы на месте частично разрушенного девятиэтажного жилого дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 07:00 из-под завалов деблокированы тела еще 5 погибших. Общее количество жертв по этому адресу составило 16.

Всего по столице в результате обстрелов погиб 21 человек, еще 134 человека получили ранения.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что комбинированный ракетно-дроновый удар российских войск является самой смертоносной атакой на украинскую столицу почти год.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.