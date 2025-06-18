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18 июня 2025, 02:35

Одна из самых смертоносных атак: в ООН отреагировали на удар россиян по Киеву

18 июня 2025, 02:35
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Фото: ГСЧС
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В ООН заявили, что россияне ужесточили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса по всей Украине. Удар по Киеву 17 июня называют одним из самых смертоносных

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что комбинированный ракетно-дроновый удар российских войск по Киеву в ночь на 17 июня является самой смертоносной атакой на украинскую столицу почти за год.

"Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в течение минувших недель усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет", - говорят в организации.

По словам представителей ООН, эта атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда в одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Например, в течение июня прошлого месяца россияне применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия.

Напомним, в ночь на 17 июня россияне нанесли массированный удар по Киеву. Оккупанты использовали 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики. В результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек, десятки человек пострадали. При этом спасательные работы еще продолжаются.

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