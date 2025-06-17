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17 июня 2025, 20:56

В Киеве взрывотехники прямо в руках выносили неразорванные кассетные боеприпасы из квартир

17 июня 2025, 20:56
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фото: Нацполиция
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Во время массированной ракетной атаки на Киев в многоэтажку спального района упали элементы кассетных снарядов. Их изъяли взрывотехники

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что часть кассетных снарядов не сдетонировала, создав смертельную угрозу мирным жителям.

"Правоохранители собрали боеприпасы, перевели их в безопасное состояние, после чего погрузили в два специальных взрывозащитных передвижных контейнера и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона", — говорится в сообщении.

Напомним, в Соломенском районе Киева из-под завалов девятиэтажного жилого дома деблокировали тело еще одного погибшего жителя. Он стал 14-й жертвой ночной террористической атаки РФ 17 июня. В общей сложности пострадали 117 человек.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура по погибшим.

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Киев взрывотехники взрывоопасные предметы кассетные боеприпасы атака война РФ многоэтажка
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