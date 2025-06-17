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17 июня 2025, 21:01

В Киеве нашли тело парня, которого так ждали родители: видео

17 июня 2025, 21:01
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скриншот из видео
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Невозможно описать боль события, когда родители опознают своего сына

Во время разбора завалов девятиэтажного дома на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе специалисты ГСЧС обнаружили тело еще одного погибшего - молодого парня.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Трагедия произошла в результате одной из самых разрушительных атак по столице. Вражеские ракеты уничтожили части зданий, повлекли за собой пожары и масштабные разрушения. Поисковые работы на месте удара продолжались непрерывно. Спасатели, волонтеры и спецтехника работали с ночи, чтобы деблокировать пострадавших еще живыми.

По официальной информации, по всему Киеву в результате обстрела погибли 14 человек. Еще 117 человек получили ранения разной степени. Медики оказывают пострадавшим помощь, часть из них находятся в больницах. Правительство и местные власти пообещали предоставить жилье потерявшим дом, а также психологическую и гуманитарную поддержку.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.

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