Оккупанты накрыли Запорожскую область из авиации и РСЗО: последствия обстрелов
За прошедшие сутки, 17 июня, российские оккупанты нанесли 441 удар по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 53 сообщения о повреждениях частных домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью оккупационные войска РФ атаковали Запорожье 13-ю ударными БпЛА типа "шахед". В результате обстрелов в городе возникли пожары, разрушены складские помещения, уничтожены автомобили.
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