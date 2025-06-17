В Киеве 14 жертв: из-под завалов многоэтажки деблокировали тело еще одного погибшего

фото: ГСЧС Украины

В Киеве из-под завалов девятиэтажного жилого дома по бульвару Вацлава Гавела деблокировали тело еще одного погибшего жителя. Он стал 14 жертвой ночной террористической атаки РФ 17 июня

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В настоящее время аварийно-розыскные работы в Соломенском районе столицы продолжаются.

"Всего по г. Киеву погибли 14 человек и 117 человек пострадали", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Национальная полиция Украины подтвердила гибель 10 жителей Киева в результате ночной российской атаки. Еще два человека погибли в Одессе.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.