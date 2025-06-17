В Киеве 14 жертв: из-под завалов многоэтажки деблокировали тело еще одного погибшего
В Киеве из-под завалов девятиэтажного жилого дома по бульвару Вацлава Гавела деблокировали тело еще одного погибшего жителя. Он стал 14 жертвой ночной террористической атаки РФ 17 июня
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В настоящее время аварийно-розыскные работы в Соломенском районе столицы продолжаются.
"Всего по г. Киеву погибли 14 человек и 117 человек пострадали", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Национальная полиция Украины подтвердила гибель 10 жителей Киева в результате ночной российской атаки. Еще два человека погибли в Одессе.
Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.
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