На Запорожье враг атаковал дроном велосипедиста: мужчина погиб
Сегодня, 5 июня, трагический инцидент произошел в Запорожской области вблизи поселка Степногорск. Россияне дроном убили мужчину
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, 67-летний местный житель ехал на велосипеде, когда российские войска сбросили на него ударный дрон типа FPV.
В результате вражеской атаки мужчина погиб на месте.
Напомним, мэр Харькова показал видео удара "шахедов" по жилым домам.
В Харькове в результате российской атаки 5 июня пострадали 19 человек, среди них 4 детей. Армия РФ атаковала семью беспилотниками Киевский и Слободской районы города.
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