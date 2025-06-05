На Запорожье враг атаковал дроном велосипедиста: мужчина погиб

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Сегодня, 5 июня, трагический инцидент произошел в Запорожской области вблизи поселка Степногорск. Россияне дроном убили мужчину

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, 67-летний местный житель ехал на велосипеде, когда российские войска сбросили на него ударный дрон типа FPV.

В результате вражеской атаки мужчина погиб на месте.

Напомним, мэр Харькова показал видео удара "шахедов" по жилым домам.

В Харькове в результате российской атаки 5 июня пострадали 19 человек, среди них 4 детей. Армия РФ атаковала семью беспилотниками Киевский и Слободской районы города.