В Черниговской области российский дрон попал в дом начальника пожарной части, погибла его семья

фото: ГСЧС

В ночь на 5 июня в Прилуках Черниговской области российский беспилотник попал в здание начальника пожарной части

Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам министра, в результате попадания вражеского дрона в дом погибли жена начальника пожарной части, его дочь — патрульная полицейская, а также ее годовалый сын.

Сам глава семьи ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий российских ударов.

Всего в Прилуках погибли пять человек, еще шесть ранены.

Как сообщалось, в ночь на 5 июня россияне атаковали город Прилуки Черниговской области.