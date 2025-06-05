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05 июня 2025, 14:36

Количество пострадавших после атаки на Прилуки растет: среди раненых – ребенок

05 июня 2025, 14:36
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фото: ГСЧС Черниговщины
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В Прилуках Черниговской области количество пострадавших в результате российской атаки ночью 5 июня возросло до девяти человек

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших – 5-летний ребенок. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Также в результате атаки погибли пять человек.

Чаус добавил, что в городе много разрушений. Полностью уничтожены 2 жилых дома. Есть повреждения многоэтажек и админпостроек.

На месте работают все экстренные службы — продолжаются спасательные работы и разбор завалов.

Власти не исключают, что количество пострадавших может еще возрасти.

Напомним, что армия РФ в ночь на 5 июня массированно атаковала беспилотниками Прилуки Черниговской области.

Ранее сообщалось, российский дрон попал в здание начальника пожарной части, погибла его семья.

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война погибшие дети Черниговская область Прилуки атака российская армия раненые
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