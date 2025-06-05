Количество пострадавших после атаки на Прилуки растет: среди раненых – ребенок

фото: ГСЧС Черниговщины

В Прилуках Черниговской области количество пострадавших в результате российской атаки ночью 5 июня возросло до девяти человек

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших – 5-летний ребенок. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Также в результате атаки погибли пять человек.

Чаус добавил, что в городе много разрушений. Полностью уничтожены 2 жилых дома. Есть повреждения многоэтажек и админпостроек.

На месте работают все экстренные службы — продолжаются спасательные работы и разбор завалов.

Власти не исключают, что количество пострадавших может еще возрасти.

Напомним, что армия РФ в ночь на 5 июня массированно атаковала беспилотниками Прилуки Черниговской области.

Ранее сообщалось, российский дрон попал в здание начальника пожарной части, погибла его семья.