Количество пострадавших после атаки на Прилуки растет: среди раненых – ребенок
В Прилуках Черниговской области количество пострадавших в результате российской атаки ночью 5 июня возросло до девяти человек
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
По его словам, среди пострадавших – 5-летний ребенок. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Также в результате атаки погибли пять человек.
Чаус добавил, что в городе много разрушений. Полностью уничтожены 2 жилых дома. Есть повреждения многоэтажек и админпостроек.
На месте работают все экстренные службы — продолжаются спасательные работы и разбор завалов.
Власти не исключают, что количество пострадавших может еще возрасти.
Напомним, что армия РФ в ночь на 5 июня массированно атаковала беспилотниками Прилуки Черниговской области.
Ранее сообщалось, российский дрон попал в здание начальника пожарной части, погибла его семья.