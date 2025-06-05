5 человек погибли и 6 ранены после удара российского дрона по Прилукам Черниговской области

фото: ГСЧС

Армия РФ в ночь на 5 июня массированно атаковали беспилотниками Прилуки Черниговской области. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, среди которых - годовалый ребенок

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус в Телеграмме.

"Сегодня ночью враг ударными дронами (предварительно не менее 6 беспилотников типа "герань") атаковал город Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке", - говорится в сообщении.

Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным ГСЧС, в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.

Напомним, россияне атаковали дронами Чернигов, ранены и разрушены.