Россияне обстреляли спасателей на Донетчине: ранен водитель ГСЧС

фото: ГСЧС Донбасса

В ночь на 5 июня российские войска снова цинично обстреляли спасателей. На этот раз удар пришелся по пожарно-спасательной части в Славянске, Донецкой области. Обстрел произошел во время ликвидации пожара, вызванного предварительной атакой

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате повторного удара ранен водитель пожарной автоцистерны. Его оперативно доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Также в результате обстрела повреждена специальная техника — пожарная автоцистерна.

В ГСЧС заявили, что, несмотря на постоянные риски, спасатели продолжают выполнять свой долг.

Напомним, в ночь на 5 июня в Прилуках Черниговской области российский беспилотник попал в здание начальника пожарной части. Погибла его жена, дочь — патрульная полицейская, а также ее годовалый сын.