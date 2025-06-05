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05 июня 2025, 13:04

Россияне обстреляли спасателей на Донетчине: ранен водитель ГСЧС

05 июня 2025, 13:04
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фото: ГСЧС Донбасса
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В ночь на 5 июня российские войска снова цинично обстреляли спасателей. На этот раз удар пришелся по пожарно-спасательной части в Славянске, Донецкой области. Обстрел произошел во время ликвидации пожара, вызванного предварительной атакой

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате повторного удара ранен водитель пожарной автоцистерны. Его оперативно доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Также в результате обстрела повреждена специальная техника — пожарная автоцистерна.

В ГСЧС заявили, что, несмотря на постоянные риски, спасатели продолжают выполнять свой долг.

Напомним, в ночь на 5 июня в Прилуках Черниговской области российский беспилотник попал в здание начальника пожарной части. Погибла его жена, дочь — патрульная полицейская, а также ее годовалый сын.

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