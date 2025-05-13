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13 мая 2025, 07:40

110 квартир за три года: как семья Комарницких торговала недвижимостью

13 мая 2025, 07:40
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фото: DR
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Денис Комарницкий вместе с женой Ириной в период 2016-2018 годов владели по меньшей мере 110 квартирами в Киеве

Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо", передает RegioNews.

По данным издания, в жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу столицы в Комарницкие имели 52 квартиры.

Еще 48 квартир было у них в ЖК Central Park в районе метро "Лыбидская". В ЖК Tetris Hall у Ирины Комарницкой обнаружили еще 10 квартир.

Как отмечают журналисты, все эти объекты недвижимости были оперативно перепроданы — в считанные дни или недели после приобретения.

Исследование выписок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество показало, что эти операции имели признаки высокой интенсивности и коммерческой направленности.

По предварительным подсчетам семья могла заработать до 440 миллионов гривен на таких перепродажах.

В комментарии журналистам Ирина Комарницкая отрицала версию о возможном получении квартир в качестве взяток, назвав деятельность семьи "бизнесом".

В то же время, она отказалась объяснять, в чем именно заключался смысл покупать квартиры только для того, чтобы сразу их продавать.

Дело о земельной коррупции: что известно

В начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается бежать за границу – в Украине его ищут.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

Журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города".

В апреле мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении ряда чиновников Киевской городской государственной администрации. Все из-за расследований, связанных с "земельным делом".

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