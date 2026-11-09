Призвал опрокинуть автобус с нацгвардейцами: еще одному участнику столкновений в Борщаговке объявили подозрение

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В Киевской области суд взял под стражу 22-летнего мужчину, подозреваемого в препятствовании законной деятельности Национальной гвардии во время блокирования военного подразделения в Петропавловской Борщаговке

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По версии следствия, он призвал собравшихся опрокинуть служебный автобус с военнослужащими внутри и сам присоединился к попытке его расшатать.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

По данным следствия, во время событий в Петропавловской Борщаговке Бучанского района подозреваемый призвал собравшихся опрокинуть служебный автобус Нацгвардии, в котором находились военнослужащие. Вместе с другими участниками он расшатывал транспортное средство и бил ногами по его кузову.

В результате автобус получил механические повреждения. Кроме того, блокировка въездов и выездов с территории подразделения ограничила движение служебного транспорта и усложнила выполнение задач военнослужащими.

Суд избрал 22-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Напомним, что суд избрал меру пресечения Валентине Молодой. Она была участницей столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Скандал в Петропавловской Борщаговке вспыхнул 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

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