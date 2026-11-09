Пограничники накрыли огнем склады и укрытие россиян

Фото: ГСЧС

Военные показали свежие кадры с фронта. Пограничники успешно ударили дронами по объектам россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бригады "Стальная граница", которая защищает Украину на Северо-Слобожанском направлении. Украинские дроны уничтожили 5 оккупантов, еще 3 лишили боеспособности, поразили 3 автомобиля, уничтожили 2 склада боеприпасов, поразили 4 вражеских укрытия и 1 антенну.

"Каждый успешный удар ослабляет боевые возможности противника и усложняет его дальнейшие действия", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.