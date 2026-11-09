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09 ноября 2026, 18:45

В Ровенской области мужчина пытался убить сожительницу ножом и избил ее 17-летнюю дочь

09 ноября 2026, 18:45
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Фото: полиция Ровенской области
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В поселке Квасилов Ровенского района 43-летний мужчина во время конфликта нанес ножевое ранение в шею своей 38-летней сожительнице, а также избил ее несовершеннолетнюю дочь. Пострадавшую с колото-резаной раной шеи, переломом руки и ссадинами лицо госпитализировали

Об этом сообщили в полиции Ровенщины, передает RegioNews .

По данным полиции инцидент произошел 7 ноября около часу ночи. К стражам порядка обратилась 17-летняя жительница Квасилова, которая рассказала, что сожитель ее матери ранил женщину ножом в шею, а также ударил ее саму.

Полицейские установили, что по месту жительства между 43-летним мужчиной и 38-летней женщиной возник конфликт во время распития алкогольных напитков. Причиной ссоры стала ревность.

Во время схватки мужчина несколько раз ударил сожительницу деревянным табуретом в лицо. После этого, предварительно закрыв дверь квартиры изнутри, кухонным ножом нанес ей удар в левую часть шеи.

При этом нападающий угрожал женщине, что она будет истекать кровью, пока не умрет.

Несмотря на ранения, потерпевшей удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь соседей. Там находилась и ее 17-летняя дочь. После этого мужчина ударил несовершеннолетнюю и скрылся.

38-летнюю женщину госпитализировали. Медики диагностировали у нее колото-резаную рану шеи, перелом руки и ссадины лица. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители установили местонахождение 43-летнего мужчины и задержали его в процессуальном порядке.

Следователи сообщили ему о подозрении в оконченном покушении на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Польше украинец напал на монастырь. Преступление произошло 24 сентября в Ярославе. Мужчина с ножом совершил нападение на территории аббатства сестер-бенедиктинок. В результате инцидента одна женщина и четверо мужчин получили ранения. К сожалению, погиб священник.

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