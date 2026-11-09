В Киеве из-за ДТП затруднено движение на перекрестке двух улиц

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве 9 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Стеценко и Газопроводной. Из-за аварии движение транспорта на этом участке осложнено

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

"В связи с ДТП на перекрестке улиц Стеценко и Газопроводной движение транспорта затруднено", - говорится в сообщении.

Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.