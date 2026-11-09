В Киеве из-за ДТП затруднено движение на перекрестке двух улиц
В Киеве 9 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Стеценко и Газопроводной. Из-за аварии движение транспорта на этом участке осложнено
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
"В связи с ДТП на перекрестке улиц Стеценко и Газопроводной движение транспорта затруднено", - говорится в сообщении.
Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути.
Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.
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