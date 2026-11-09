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09 ноября 2026, 20:07

В Киевской области расторгли договор на реконструкцию лицея за 139 млн грн: подрядчик скрыл штраф

09 ноября 2026, 20:07
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры и расторг договор на реконструкцию с достройкой Мироновского академического лицея и обустройством укрытия стоимостью более 139,4 млн. грн

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Подрядчик получил контракт, несмотря на то, что ранее Антимонопольный комитет Украины привлек его к ответственности за искажение результатов торгов. При закупке предприятие предоставило справку с ложными сведениями об отсутствии таких нарушений.

Закупка была объявлена в июле 2025 года. На реконструкцию лицея и обустройство укрытия предусмотрено более 141,3 млн грн. Из этой суммы почти 117,8 млн грн составляла субвенция из государственного бюджета, еще более 23,5 млн грн должны были поступить из местного бюджета.

По результатам торгов 18 августа 2025 г. с обществом заключили договор на 139 млн 418 тыс. грн.

Однако, как установили прокуроры, еще в марте 2025 года Антимонопольный комитет Украины признал предприятие виновным в антиконкурентных согласованных действиях, касавшихся искажения результатов торгов. За это компанию оштрафовали на 68 тысяч гривен.

Привлечение к ответственности за такие нарушения за последние три года является основанием для отказа участнику в участии в публичной закупке. Несмотря на это, во время тендера предприятие предоставило справку, в которой отметило, что за последние три года его не привлекали к такой ответственности.

Общество пыталось оспорить решение Антимонопольного комитета. Суд первой инстанции поддержал позицию предприятия, однако 18 сентября 2025 Восточный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения АМКУ. Впоследствии 25 ноября 2025 года Верховный Суд оставил постановление апелляционной инстанции без изменений. После этого предприятие снова внесли в Реестр нарушителей.

При подготовке иска прокуратура также выяснила, что средства по договору подряда не перечислялись, а работы длительное время не начинались.

В результате Хозяйственный суд Киевской области поддержал позицию ювенальных прокуроров и принял решение расторгнуть договор на реконструкцию лицея. Обязательства сторон за ним прекратятся после вступления судебного решения в законную силу.

Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.

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