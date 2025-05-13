110 квартир за три роки: як родина Комарницьких торгувала нерухомістю

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Денис Комарницький разом із дружиною Іриною у період 2016–2018 років володіли щонайменше 110 квартирами в Києві

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

За даними видання, у житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці Комарницькі мали 52 квартири.

Ще 48 квартир було в них у ЖК Central Park у районі метро "Либідська". У ЖК Tetris Hall в Ірини Комарницької знайшли ще 10 квартир.

Як зазначають журналісти, всі ці об’єкти нерухомості були оперативно перепродані — за лічені дні чи тижні після придбання.

Дослідження витягів із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно показало, що ці операції мали ознаки високої інтенсивності та комерційної спрямованості.

За попередніми підрахунками, родина могла заробити до 440 мільйонів гривень на таких перепродажах.

У коментарі журналістам Ірина Комарницька заперечила версію про можливе отримання квартир як хабарів, назвавши діяльність родини "бізнесом".

Водночас вона відмовилась пояснювати, у чому саме полягав сенс купувати квартири лише для того, щоб одразу їх продавати.

Справа про земельну корупцію: що відомо

На початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон - в Україні його шукають.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

Журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки великі масштаби корупції в українській столиці.

У квітні мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення низки посадовців Київської міської державної адміністрації. Усе через розслідування, пов’язані із "земельною справою".

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