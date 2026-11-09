В Киеве задержали мужчину, который обворовал два сигаретных киоска через несколько дней

Фото: полиция Киева

В Святошинском районе Киева полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в двух ночных кражах из сигаретных киосков. Злоумышленник разбивал окна камнями, проникал внутрь и похищал табачную продукцию. Общая сумма ущерба составляет почти 115 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, первое преступление мужчина совершил около трех часов ночи в киоске на улице Академика Ефремова. Он разбил камнями окно, проник в помещение и похитил сигареты, табачные стики и никотиновые паучи. Стоимость похищенного составляет около 90 тысяч гривен.

Через несколько дней подозреваемый обокрал еще один киоск, расположенный на Берестейском проспекте. Оттуда он забрал сигареты, другие табачные изделия и стартовые пакеты мобильного оператора на сумму около 25 тысяч гривен.

Оперативники вместе с аналитиками сектора криминального анализа установили местонахождение мужчины. Он был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как выяснили правоохранители, 31-летний киевлянин ранее уже был судим за аналогичные кражи.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная повторно, с проникновением в помещение и в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.