"Земельное дело": Кличко заявил о ряде увольнений в КГГА

фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении семи чиновников Киевской городской государственной администрации. Все из-за расследований, связанных с "земельным делом"

Об этом он сообщил в телеграмме, передает RegioNews.

Поэтому со своих должностей в КГГА уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич;

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта;

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Михаил Терентьев, депутат Киевсовета и глава земельной комиссии, также потерял должность директора КП "Инженерный центр". К тому же фракция партии "УДАР" начала процесс отзыва его из состава депутатов Киевсовета, поскольку он подозревается в уголовном производстве.

Кроме этого, уволены такие должностные лица:

директор КП "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский,

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий,

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Виктор Погребной, директор КП "Финансовая компания "Жилинвест", сейчас находится на больничном. Ожидается, что после завершения лечения он также будет уволен, отметил Кличко.

"О других чиновниках, имена которых звучали в журналистском расследовании. У них неопределен процессуальный статус в уголовном производстве. А у Владимира Бондаренко - статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. Согласно регламенту Киевсовета и процедур", - пояснил мэр.

Владимир Бондаренко написал заявление об отстранении его от обязанностей проводить заседание Киевсовета на время досудебного расследования по делу о земельной коррупции.

Дело о земельной коррупции в столице: что известно

В начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город" , направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается бежать за границу – в Украине его ищут.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

Недавно журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, сколь велики масштабы коррупции в украинской столице.