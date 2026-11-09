Более 102 млн грн на динамической защите для танков: дело передали в суд

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НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт по делу о завладении более 102 млн грн бюджетных средств при закупке динамической защиты для бронетехники Вооруженных сил Украины. По версии следствия, комплектующие для танковой защиты закупали по ценам, завышенным почти втрое

Об этом сообщило НАБУ, передает RegioNews .

Как установило следствие, в апреле 2022 Министерство обороны Украины заключило контракт с государственным предприятием на поставку динамической защиты для танков.

Тогдашний генеральный директор госпредприятия, по данным стражей порядка, привлек к схеме коммерческого директора и руководителя частного общества. Вместе они организовали закупку элементов динамической защиты — крышек и кювет — по ценам, почти втрое превышающим рыночные.

При этом частное общество не являлось производителем этой продукции. Почти половину комплектующих для динамической защиты изготовило другое предприятие, которое по версии следствия также поставляло их по завышенной в разы стоимости.

Чтобы скрыть реальное движение средств и придать операциям вид законных, закупки оформляли через фиктивные компании. Разницу между фактической стоимостью продукции и суммой, указанной в договорах, перечисляли на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

В результате таких операций, по данным НАБУ и САП, было завладено более 102 млн грн средств, предназначенных для обеспечения нужд украинской армии.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд.

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