В Киеве родителей подростков, цеплявшихся за трамваи и поезда, оштрафовали

фото: Национальная полиция

В Киеве полицейские составили админпротоколы на родителей подростков, которые цеплялись за трамваи и электропоезда извне, чтобы прокатиться

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях в одном из столичных телеграмм-каналов ювенальные полицейские Святошинского управления полиции обнаружили несколько видео, на которых подростки, зацепившись за сцепное устройство, катались на трамвае и электропоезде с внешней стороны.

Правоохранители быстро установили всех участников и провели с ними разъяснительную беседу.

Несовершеннолетними оказались двое 14-летних и один 15-летний жители Киевской области, которые "развлекались" таким опасным способом. Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу.

На родителей несовершеннолетних полицейские составили административные материалы по статье 184 КУоАП – невыполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.

Напомним, в конце марта умер подросток из Полтавщины, который 9 марта залез на вагон-цистерну, его ударило током. Он получил 70% ожогов всего тела.

Ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.

С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга.