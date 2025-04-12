10:56  12 апреля
На Николаевщине отменили ограничение движения для автотранспорта
02:55  12 апреля
В Украине резко подорожала капуста – какая причина
01:55  12 апреля
В Черкасской области кот уже пять лет работает чиновником
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2025, 13:59

В Киеве родителей подростков, цеплявшихся за трамваи и поезда, оштрафовали

12 апреля 2025, 13:59
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве полицейские составили админпротоколы на родителей подростков, которые цеплялись за трамваи и электропоезда извне, чтобы прокатиться

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях в одном из столичных телеграмм-каналов ювенальные полицейские Святошинского управления полиции обнаружили несколько видео, на которых подростки, зацепившись за сцепное устройство, катались на трамвае и электропоезде с внешней стороны.

Правоохранители быстро установили всех участников и провели с ними разъяснительную беседу.

Несовершеннолетними оказались двое 14-летних и один 15-летний жители Киевской области, которые "развлекались" таким опасным способом. Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу.

На родителей несовершеннолетних полицейские составили административные материалы по статье 184 КУоАП – невыполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.

Напомним, в конце марта умер подросток из Полтавщины, который 9 марта залез на вагон-цистерну, его ударило током. Он получил 70% ожогов всего тела.

Ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.

С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев поезд полиция штраф трамвай родители зацепинг
На Ровенщине столкнулись три авто: четыре человека госпитализированы
12 апреля 2025, 13:38
На Николаевщине отменили ограничение движения для автотранспорта
12 апреля 2025, 10:56
В Тернопольской области пьяный водитель за 400 долларов пытался откупиться от полиции
11 апреля 2025, 19:05
Все новости »
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Украинский пилот F-16 погиб в бою: что известно
12 апреля 2025, 16:06
Россияне обстреляли медучреждение на Херсонщине: есть раненые
12 апреля 2025, 15:44
В Верховной Раде готовят новые ограничения для мэров: о чем идет речь
12 апреля 2025, 15:29
Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два человека
12 апреля 2025, 14:52
Арбузов и Клюев под санкциями: Зеленский ввел в действие решение СНБО
12 апреля 2025, 14:36
На Ровенщине столкнулись три авто: четыре человека госпитализированы
12 апреля 2025, 13:38
Оккупанты ударили артиллерией по Херсонщине: пострадали двое мужчин
12 апреля 2025, 12:47
Пожары в Киеве после атаки БПЛА полностью ликвидированы
12 апреля 2025, 12:27
Донетчина под огнем: есть погибшие и раненые среди гражданских
12 апреля 2025, 11:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »