В Киеве родителей подростков, цеплявшихся за трамваи и поезда, оштрафовали
В Киеве полицейские составили админпротоколы на родителей подростков, которые цеплялись за трамваи и электропоезда извне, чтобы прокатиться
Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews.
Отмечается, что на днях в одном из столичных телеграмм-каналов ювенальные полицейские Святошинского управления полиции обнаружили несколько видео, на которых подростки, зацепившись за сцепное устройство, катались на трамвае и электропоезде с внешней стороны.
Правоохранители быстро установили всех участников и провели с ними разъяснительную беседу.
Несовершеннолетними оказались двое 14-летних и один 15-летний жители Киевской области, которые "развлекались" таким опасным способом. Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу.
На родителей несовершеннолетних полицейские составили административные материалы по статье 184 КУоАП – невыполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.
Напомним, в конце марта умер подросток из Полтавщины, который 9 марта залез на вагон-цистерну, его ударило током. Он получил 70% ожогов всего тела.
Ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.
С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга.