В Тернопольской области пьяный водитель за 400 долларов пытался откупиться от полиции

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Нетрезвый мужчина, попав в ДТП, пытался «откупиться» от полицейских. По этому факту следователи полиции возбудили уголовное производство. Кроме того, на водителя-нарушителя составлено три админпротокола

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В четверг, 10 апреля, около 15 часов. в полицейские поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей неподалеку от города Кременец.

Прибывшие на место аварии полицейские установили, что никто не пострадал, но водитель, спровоцировавший столкновение автомобилей, скрылся с места происшествия. Его оперативно разыскали – нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель начал предлагать полицейским 400 долларов неправомерной выгоды, чтобы они не составляли на него административный протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения).

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу следователи полиции возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы.

Также на горе-водителя составлены административные протоколы по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП: столкнулись два грузовика и бус.