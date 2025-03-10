Трагедия на железной дороге в Одессе: в результате поражения током погибли 13 и 16-летний подростки

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Вечером 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двоих парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Трагедия произошла у одной из железнодорожных станций по улице Атамана Головатого. По материалам следствия, юноши 16 и 13 лет поднялись на грузовой вагон и получили поражение током.

"Старший по возрасту подросток погиб на месте, младший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где он вскоре умер", — говорится в сообщении.

По данному факту полицейские приступили к уголовному производству с отметкой "несчастный случай".

Напомним, вечером 9 марта в Одессе, у железнодорожной станции на Балтской дороге, двух подростков ударило током на вагоне поезда. Один из юношей погиб на месте происшествия, другого - пытались спасти.