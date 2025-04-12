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На Николаевщине отменили ограничение движения для автотранспорта
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12 апреля 2025, 10:56

На Николаевщине отменили ограничение движения для автотранспорта

12 апреля 2025, 10:56
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фото: t.me/mykolaivskaODA
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В связи с нормализацией погодных условий патрульная полиция сняла ограничения на движение грузового транспорта в Николаевской области

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

"В связи с нормализацией погодных условий и устранением последствий непогоды, сообщаем о снятии временных ограничений движения на автодорогах общего пользования государственного значения по всем направлениям в пределах Николаевской области", – написал Белошицкий.

Напомним, 11 апреля на территории Николаевской области из-за непогоды было запрещено движение для проезда грузового транспорта и автобусов на некоторых участках автомобильных дорог.

Ранее спасатели показали, как освобождают водителей и медиков из снежного плена на юге страны.

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