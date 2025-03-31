Смертельный удар током: подросток из Полтавщины скончался в больнице

фото: Национальная полиция

В больнице скончался 17-летний парень, который 9 марта возле микрорайона Лесок залез на вагон-цистерну, его ударило током. Он получил 70% ожогов всего тела

О смерти Владислава Волкова сообщила сестра Любовь на своей странице в Instagram, пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Как известно, сначала парня госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу Полтавы, в которой несовершеннолетнего вывели из ожогового шока. Через несколько дней Владислава доставили в Днепровский ожоговый центр. Он находился в реанимации.

Для парня собирали донорскую кровь и деньги на лечение. К сожалению, спасти жизнь Владиславу не удалось.

Напомним, событие произошло в Полтаве 9 марта на улице Ползунова. Парень залез на железнодорожный вагон-цистерну, где его поразило током.

В больнице также скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички.

Ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.

С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга.