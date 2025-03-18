Игра со смертью: с начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга

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С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга, в результате которых пострадали 9 детей

Об этом сообщили в ювенальной полиции, передает RegioNews.

Зацеппинг – это проезд в таких местах, которые к этому не приспособлены.

Правоохранители отмечают, что ради нескольких секунд видео или экстрима подростки подвергают себя смертельной опасности. Ведь зацеппинг – это не круто, а смертельно опасно.

Специалисты предупреждают, напряжение до 27 000 вольт чрезвычайно опасно — даже без непосредственного контакта с проводами удар током может произойти мгновенно. Падение с высоты — только одно неосторожное действие, и жизнь может измениться в корне.

Кроме того, столкновение с препятствиями, такими как мосты, туннели или опоры на скорости 60-100 км/ч, может привести к летальным исходам.

Что делать, если вы заметили человека на вагоне или в подножке транспорта?

Сообщите очередному вокзалу или работникам железной дороги. Позвоните по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111 (бесплатно). Вызовите Национальную полицию (102) или ГСЧС (101).

Напомним, в больнице скончался 12-летний мальчик , которого поразило током на крыше электрички.

Ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.

8 марта в Полтаве на улице Ползунова 16-летний парень залез на железнодорожный вагон-цистерну, где его поразило током.