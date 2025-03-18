Игра со смертью: с начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга
С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга, в результате которых пострадали 9 детей
Об этом сообщили в ювенальной полиции, передает RegioNews.
Зацеппинг – это проезд в таких местах, которые к этому не приспособлены.
Правоохранители отмечают, что ради нескольких секунд видео или экстрима подростки подвергают себя смертельной опасности. Ведь зацеппинг – это не круто, а смертельно опасно.
Специалисты предупреждают, напряжение до 27 000 вольт чрезвычайно опасно — даже без непосредственного контакта с проводами удар током может произойти мгновенно. Падение с высоты — только одно неосторожное действие, и жизнь может измениться в корне.
Кроме того, столкновение с препятствиями, такими как мосты, туннели или опоры на скорости 60-100 км/ч, может привести к летальным исходам.
Что делать, если вы заметили человека на вагоне или в подножке транспорта?
- Сообщите очередному вокзалу или работникам железной дороги.
- Позвоните по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111 (бесплатно).
- Вызовите Национальную полицию (102) или ГСЧС (101).
Напомним, в больнице скончался 12-летний мальчик , которого поразило током на крыше электрички.
Ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.
8 марта в Полтаве на улице Ползунова 16-летний парень залез на железнодорожный вагон-цистерну, где его поразило током.