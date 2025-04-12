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12 апреля 2025, 13:38

На Ровенщине столкнулись три авто: четыре человека госпитализированы

12 апреля 2025, 13:38
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фото: Национальная полиция
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В Дубенском районе на Ровенщине в результате ДТП пострадали четыре человека. Следователи проводят досудебное расследование

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что происшествие произошло в пятницу, 11 апреля, около 20:40 вблизи села Турковичи.

Водитель автомобиля "Opel Zafira", 41-летний дубенчанин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen Jetta, под управлением 29-летнего киевлянина. От удара "Volkswagen Jetta" столкнулся с внедорожником "Land Rover", который двигался впереди легковушки "Opel Zafira".

В результате ДТП травмировались водитель и 24-летний пассажир "Volkswagen Jetta": их в тяжелом состоянии без сознания медики госпитализировали в реанимацию.

Кроме того, в больнице находятся и пассажиры "Opel Zafira": 48-летняя дубенчанка и ее 14-летняя дочь.

Водители легковушки и внедорожника, как и 28-летний пассажир Land Rover - не пострадали.

Предварительно, водители 3 транспортных средств были трезвые.

Напомним, в Житомирской области вынесли приговор водителю, который спровоцировал смертельную аварию с двумя пострадавшими. Кроме заключения, женщина также должна выплатить материальный и моральный ущерб.

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