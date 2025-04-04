В Киеве будут судить экс-члена ВВК, который подделывал диагнозы о непригодности к службе в зоне боевых действий

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Правоохранители завершили расследование в отношении врача, который "рисовал" нужный диагноз военнообязанному за взятку

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На время следствия взяточник находился под стражей.

Напомним, правоохранители задержали 63-летнего фигуранта в феврале этого года. Он был в составе ВВК в должности врача-невропатолога. За 2000 долларов врач пообещал призывнику диагноз, чтобы тот не мог бы служить в зоне боевых действий, а был пригоден только к службе в тылу.