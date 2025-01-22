Генералов, проваливших оборону Харьковщины, заключили под стражу

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Вчера, 21 января, Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Ильи Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Суд решил, что Юрий Галушкин проведет под стражей следующие 60 суток, с возможностью внесения залога в сумме пять миллионов гривен. Ходатайство прокуратуры удовлетворили частично.

Ильи Лапину также избрали меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.

По имеющимся данным, в слушании дела экскомбрига 125-й бригады ТРО Артура Горбенко объявили перерыв до 22 января, поскольку "появились новые данные".

Напомним, на днях СБУ и ГБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.