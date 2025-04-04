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04 апреля 2025, 03:01

В Харькове осудили дальнобойщика, прославлявшего РФ и распространившего данные о месте дислокации ВСУ

04 апреля 2025, 03:01
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В Харькове суд признал виновным 42-летнего местного жителя в распространении информации о расположении украинских военных, а также в пропаганде, восхваляющей российских оккупантов. За это мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Как установило следствие, обвиняемый работал дальнобойщиком и имел пророссийские взгляды. Он активно писал в антиукраинских Telegram-чатах, поддерживая армию РФ.

Правоохранители задержали мужчину в мае 2024 года, собрав достаточное количество доказательств его преступной деятельности. Факт антиукраинских высказываний фигуранта подтвердила судебная лингвистическая экспертиза.

Кроме того, он распространял сведения о местах дислокации Сил обороны Украины в Харькове, которые требовались оккупантам для планирования обстрелов.

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 114-2 и ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Харьковской области осудили агента РФ, корректировавшего удары по ВСУ. Он получил 15 лет заключения.

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