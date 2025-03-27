Суд оставил полковника Лапина под стражей: он объявил голодовку

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Печерский районный суд Киева оставил под стражей полковника Илью Лапина, который проходит по уголовному делу по обороне Харьковской области

Об этом сообщила дочь полковника Александра Падучак, передает RegioNews.

Отмечается, что в ответ на решение суда полковник объявил голодовку.

"Судья Печерского суда Шапутько С.В. отказала в удовлетворении ходатайства защитников об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкий полковнику Лапину Илье Евгеньевичу, 02.06.1962 г.р. Папа объявил голодовку", – заявила Падуча Падучак.

Провал обороны Харьковщины: что известно

20 января СБУ и ДБР задержали трех должностных лиц ВСУ , проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

21 января Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года.

В конце февраля Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест

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